Güney Kore ve ABD'den ortak deniz tatbikatı: Nükleer uçak gemisi katılıyor

Güney Kore ve ABD, nükleer enerjili USS Ronald Reagan uçak gemisinin de yer aldığı ortak deniz tatbikatına başladı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, bugün ABD'nin USS Ronald Reagan uçak gemisinin de yer aldığı ortak deniz tatbikatına başladığı bildirildi.

İki gün sürmesi planlanan tatbikatın "müttefiklerin Kuzey Kore provokasyonlarına karşı operasyonel yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı" belirtildi.

Tatbikatın ayrıca nükleer enerjili uçak gemisi Ronald Reagan'a Jeju adasının güneydoğusundaki sulara kadar eşlik etme planını içerdiği öğrenildi.

Yeniden uçak gemisi konuşlandırılmıştı

ABD'nin Güney Kore ve Japonya ile bir süredir bölgede düzenlediği askeri tatbikatlara Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti art arda gerçekleştirdiği balistik füze denemeleriyle yanıt vermişti.

Geçtiğimiz hafta ABD ve Japonya'nın da katıldığı ortak bir deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan ABD'ye ait nükleer enerjili uçak gemisi Ronald Reagan, gelişmelerin ardından Çarşamba günü Güney Kore'nin doğusundaki sularda yeniden konuşlandırılmıştı.