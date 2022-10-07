Reuters: Güney Kore'den Türkiye Merkez Bankası'na 780 milyon dolar transfer edildi

Reuters haberine göre Azerbaycan SOCAR şirketinin Türkiye Merkez Bankası'nda 1 milyar avro, adı açıklanmayan bir başka merkez bankasının da yaklaşık 2 milyar dolar değerinde hesabı bulunuyor.

Rusya'nın Rosatom şirketinin Türkiye'deki nükleer santral inşaatı için yerel bankalara yaklaşık 5 milyar dolarlık kaynak sağladığı ve son aylarda Merkez Bankası'nın rezervlerinde görülen yaklaşık 6,1 milyar dolar artışın bundan kaynaklandığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez bankası rezervleriyle ilgili "Birçok dost ülke desteklerini veriyor. Onlardan borçlanmamız Merkez Bankası olarak güçlenmemize neden oluyor" demişti.

Türkiye, bu yılın başlarında Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı SWAP anlaşmasının bir benzerini Suudi Arabistan ile de yapmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Güney Kore'nin yanı sıra Türkiye'nin Çin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle de yaklaşık 30 milyar dolarlık yerel para biriminde swap anlaşmaları bulunuyor.

Türkiye'nin SWAP anlaşmaları için Malezya, Rusya, İngiltere ve Asya'daki başka ülkelerle görüşme yaptığı ve ilk anlaşmayı Azerbaycan ile imzalayacağı iddia edilmişti.