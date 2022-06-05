Güney Kore: Kuzey'den 8 balistik füze fırlatıldı

Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) ABD ve Güney Kore'nin düzenlediği ortak askeri tatbikatın sona ermesinin ardından ülkenin doğu kıyısı açıklarına 8 balistik füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kore'nin başkenti Pyongyang'ın Sunan bölgesinden en az 8 balistik füzenin ateşlendiğini bildirilirken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol olayın ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı ve "Güney Kore ve ABD'nin birleşik savunma duruşunun güçlendirilmesine devam edilmesi" talimatını verdi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan paylaşımda ise, KDHC'nin birden fazla balistik füze fırlatmasının "yasadışı" ve "istikrarsızlaştırıcı" olduğu iddia edildi.