Güney Koreli yetkililer, KDHC'nin 'tanımlanamayan bir füze' fırlattığını ileri sürdü.
Güney Kore: Kuzey Kore, 'tanımlanamayan bir füze' fırlattı
Güney Koreli yetkililer, KDHC'nin 'tanımlanamayan bir füze' fırlattığını ileri sürdü.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Güney Kore: Kuzey Kore, 'tanımlanamayan bir füze' fırlattı
Güney Koreli yetkililer, KDHC'nin 'tanımlanamayan bir füze' fırlattığını ileri sürdü.
Haber Merkezi
Güney Koreli yetkililer, KDHC'nin 'tanımlanamayan bir füze' fırlattığını ileri sürdü.