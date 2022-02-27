Güney Kore: Kuzey Kore, 'tanımlanamayan bir füze' fırlattı

Güney Koreli yetkililer, KDHC'nin 'tanımlanamayan bir füze' fırlattığını ileri sürdü.

Haber Merkezi

Güney Koreli yetkililer, KDHC'nin 'tanımlanamayan bir füze' fırlattığını ileri sürdü.

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GÜNCELLENİYOR | Rusya'nın Ukrayna harekatında üçüncü gün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat bugün üçüncü gününe girdi. Çatışmalar başkent Kiev'de yoğunlaşırken, gün içinde yaşanan tüm gelişmeler haberimizde yer alıyor.