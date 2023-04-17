Güney Kore ile ABD ortak hava tatbikatı düzenleyecek

Güney Kore ile ABD'nin yarın ortak hava tatbikatı düzenleyeceği bildirildi.

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, başkent Seul'un güneyinde bulunan Gwangju kentindeki askeri hava üssünde yarın başlayacak tatbikatın 12 gün süreceği ifade edildi.

Tatbikata, Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-35A, F-15K ve KF-16 savaş uçakları ile KC-330 tanker taşıma uçaklarından oluşan toplam 60 hava aracının, ABD'den ise F-16, A-10, F-35B ve FA-18 savaş uçaklarından oluşan toplam 40 hava aracının katılacağı belirtildi.

Açıklamada, müttefik iki ülke hava kuvvetlerinin tatbikatta, ortak operasyon kabiliyetlerini geliştirme üzerine yoğunlaşacağı kaydedildi.

ABD son aylarda nükleer enerjiyle çalışan bir uçak gemisi de dahil bölgeye yoğun askeri varlık konuşlandırdı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, 2022'nin başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı. ABD ile Güney Kore ortak tatbikatlarını "KDHC'nin artan tehditlerine karşı" yaptığını öne sürüyor.