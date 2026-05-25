Güney Kıbrıs seçimleri: DİSİ yine birinci çıktı, AKEL oylarını artırdı, faşist ELAM yükselişe geçti

Güney Kıbrıs dün parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Toplam 380 bin kişinin oy kullandığı seçimlere katılım oranı yüzde 66,9 oldu.

Resmi sonuçlara göre, halihazırda birinci parti olan sağcı Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) oyların yüzde 27,1'ini alarak seçimleri ilk sırada tamamladı ve meclisteki 17 olan sandalye sayısını korudu.

Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) ise yüzde 23,9 oranında oy alarak ikinci sırada yer aldı ve meclisteki 15 olan sandalye sayısını muhafaza etti. AKEL, 2021'deki seçimde oyların yüzde 22,3'ünü almıştı.

Faşist ELAM yükselişte

Seçimin dikkat çekici sonucu faşist Ulusal Halk Cephesi'nin (ELAM) oyların yüzde 10,9'unu alarak genel sıralamada üçüncü sıraya yükselmesi oldu. Kıbrıs'ta federasyon çözümlerine karşı çıkan ve Ada'nın tamamen Yunanistan'a bağlanmasını savunan ELAM Cephesi, meclisteki sandalye sayısını 4'ten 8'e çıkardı.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'e yakın merkez partiler ise oy kaybı yaşadı. Demokrat Parti (DİKO) yüzde 10 oy oranı elde etmesine rağmen 1 sandalye kaybederek meclisteki sandalye sayısını 8'e düşürdü ve dördüncü sırada yer aldı. Sosyal Demokrasi Hareketi (EDEK) ile Demokratik Cephe (DİPA) ise yüzde 3 seviyelerinde kalarak yüzde 3,6'lık seçim barajını geçemediler ve meclise milletvekili gönderemedi.

Eski Sayıştay Başkanı Odysseas Michaelides liderliğindeki yeni kurulan Alma Partisi yüzde 5,8 oy oranıyla meclise 4 milletvekili göndermeye hak kazandı. Avrupa Parlamentosu Üyesi ve sosyal medya fenomeni olan Fidias Panayiotou liderliğindeki "Doğrudan Demokrasi Kıbrıs" partisi de yüzde 5,4 oy alarak 4 sandalye kazandı. Seçime katılan bir diğer yeni oluşum olan Volt Kıbrıs ise barajı geçemedi.

'Aşırı sağa karşı buradayız'

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, ilk kez seçimlere katılarak meclise girmeye hak kazanan Alma Partisi ile "Doğrudan Demokrasi Kıbrıs" hareketine yönelik olarak işbirliği mesajı verdi.

Seçimi birinci sırada tamamlayan DİSİ Genel Başkanı Anita Dimitriu, yaptığı açıklamada yeni meclise yine partisinin liderlik edeceğini belirtti.

AKEL'in Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında, partisinin durumuna işaret ederek yıllardan beri yaşadıkları düşüşe son verdiklerini kaydetti. Stefanu, halkın güvenini kazanmayı başardıklarını vurgulayarak "Aşırı sağın karşısında, demokrasiyi yeniden desteklemek için buradayız" dedi.

Barajın altında kalarak parlamentoya giremeyen EDEK Genel Başkanı Nikos Anastasiou, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Neden önemli?

Başkanlık sistemiyle yönetilen ve hükümetin doğrudan parlamento çoğunluğuna bağlı olmadığı Güney Kıbrıs'ta, meclis seçimleri siyasi teamüller gereği bir sonraki başkanlık seçimlerinin en önemli ön verisi ve provası olarak kabul ediliyor.

Temsilciler Meclisi yasaların, reformların ve devlet bütçelerinin onaylanmasında çok kritik bir rol oynuyor.

Seçimler, Temsilciler Meclisi'nin normalde 80 olan üyesinden 56'sı belirlemek üzere yapıldı. Kıbrıs Cumhuriyeti kurumlarından 1963 yılından beri Kıbrıs Türklerinin çekilmesi nedeniyle, Türklere ayrılan 24 sandalye boş kalmaya devam ediyor ve Temsilciler Meclisi fiilen 56 sandalyeden oluşuyor.

Öte yandan, Kıbrıs'ın son dönemde esas önemi, uluslararası bağlamdaki konumuyla ilgili. Son dönemde Ortadoğu'daki savaşlarda adanın bir üs olarak kullanılması ve Doğu Akdeniz bölgesinde ABD müttefiki İsrail, Türkiye ve Yunanistan gibi ülkeler arasındaki iç rekabet konusunda Kıbrıs'ın tartışmanın merkezinde yer alması, adadaki seçimlerin önemini tüm aktörler açısından artırıyor.