Güney Afrika'da sel ve toprak kayması: 45 ölü

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucunda en az 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayıda ev, köprü ve yol yıkılırken, eyalette arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Eyaletin Kooperatif Yönetim Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Son raporlar, şiddetli yağışlar nedeniyle 45'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor, daha fazla rapor geldikçe bu sayı muhtemelen artabilir" ifadesine yer verildi.

KwaZulu-Natal eyaletinin merkezi olan Durban kentinin Belediye Başkanı Mxolisi Kaunda, kentin elektrik santrallerinin çoğunun dün akşam sular altında kaldığını ve bazı su arıtma tesislerinin hasar gördüğünü ifade etti. Kaunda, kentin bazı bölgelerinde kesilen su ve elektriğin yeniden sağlanması için çalışmaların devam ettiğini aktardı. (İHA)