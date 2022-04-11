Filipinler'de tropikal fırtına: 24 ölü

Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı yol açtığı sel ve toprak kayması felaketinde çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 3 kişinin öldüğü ve en az 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Megi’nin karaya çıktığı Baybay şehrinde bulunan Acil Müdahale Birimi tarafından yapılan açıklamada ise, toprak kayması yaşanan 10 köyde, en az 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Arama-kurtarma operasyonlarının devam ettiği ve hâlâ toprak altında gömülü insanların olduğuna inanıldığı belirtildi.