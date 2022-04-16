Güney Afrika'da sel felaketinin ardından ölü sayısı 400'e yaklaştı

Güney Afrika'da hükümetten yapılan açıklamaya göre, sağanak yağışlar ve sel nedeniyle KwaZulu-Natal Eyaleti'nde Cuma gününe kadar 395 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar en az 40 bin 723 kişi Güney Afrika'daki selden zarar gördü.