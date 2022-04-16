Güney Afrika'da sel felaketinin ardından ölü sayısı 400'e yaklaştı

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal Eyaleti'nde selin ardından 395 kişinin öldüğü bildirildi.

Dış Haberler

Güney Afrika'da hükümetten yapılan açıklamaya göre, sağanak yağışlar ve sel nedeniyle  KwaZulu-Natal Eyaleti'nde Cuma gününe kadar 395 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar en az 40 bin 723 kişi Güney Afrika'daki selden zarar gördü.

Haber

Güney Afrika ve Filipinler'de yaşanan doğal afet nedeniyle can kaybı yükseldi