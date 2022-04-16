Güney Afrika'da hükümetten yapılan açıklamaya göre, sağanak yağışlar ve sel nedeniyle KwaZulu-Natal Eyaleti'nde Cuma gününe kadar 395 kişi yaşamını yitirdi.
Bugüne kadar en az 40 bin 723 kişi Güney Afrika'daki selden zarar gördü.
Haber Merkezi
Güney Afrika'da sel felaketinin ardından ölü sayısı 400'e yaklaştı
Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal Eyaleti'nde selin ardından 395 kişinin öldüğü bildirildi.
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Güney Afrika'da hükümetten yapılan açıklamaya göre, sağanak yağışlar ve sel nedeniyle KwaZulu-Natal Eyaleti'nde Cuma gününe kadar 395 kişi yaşamını yitirdi.
Bugüne kadar en az 40 bin 723 kişi Güney Afrika'daki selden zarar gördü.