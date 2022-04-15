Güney Afrika ve Filipinler'de yaşanan doğal afet nedeniyle can kaybı yükseldi

Hafta başından beri Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucunda can kaybının 341'e yükseldiği açıklandı.

Konuya dair açıklamada bulunan KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, 40 binden fazla kişinin selden etkilendiğini, çok sayıda binanın ise hasar gördüğünü kaydetti.

Filipinler'deki can kaybı 148'e yükseldi

Filipinler’de ise hafta sonu etkili olmaya başlayan tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kayması sonucu toplam can kaybının 148'e yükseldiği, 100'den fazla kişinin de kayıp durumda olduğu açıkladı.

Kıyı bölgelerinde ve toprak kaymalarının yaşandığı alanlarda arama çalışmaları sürerken, fırtınadan en çok etkilenen Leyte eyaletinde yaşanan toprak kaymaları nedeniyle yaşam alanlarında büyük hasar meydana geldi.