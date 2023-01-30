Güney Afrika'da doğum günü partisine silahlı saldırıda en az 8 ölü

Güney Afrika'da bir doğum günü partisine düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi öldü.

Haber Merkezi

Güney Afrika'da bir doğum günü partisine silahlı saldırı düzenlendi.

AFP'de yer alan habere göre, saldırı sırasında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

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