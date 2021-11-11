Güney Afrika'da apartheid rejiminin son lideri Frederik Willem de Klerk öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejiminin son Cumhurbaşkanı Frederik Willem de Klerk, 85 yaşında öldü.

Frederik Willem de Klerk'ın ölümünü kendi adını taşıyan vakıf duyurdu. FW de Klerk Vakfı'ndan yapılan açıklamada bir süredir akciğer zarı kanseri tedavisi gören eski Cumhurbaşkanı'nın bu sabah saatlerinde Cape Town'daki evinde öldüğü bildirildi.

Güney Afrika'da beyaz ırkçı apartheid rejiminin son Cumhurbaşkanı olan de Klerk'ün 1989'da göreve gelmesinden bir süre sonra ülkede bazı apartheid karşıtı gösterilere izin verilmiş, siyasi parti yasakları kaldırılmış ve Nelson Mandela serbest bırakılmıştı.

1994 yılına dek Cumhurbaşkanlığını sürdüren de Klerk'e, Nelson Mandela ile birlikte 1993 yılında Nobel Barış Ödülü verilmişti. De Kler 1994'te kurulan apartheid rejimi sonrası Mandela liderliğinde kurulan hükümette cumhurbaşkanı yardımcılığı yapmıştı.

Apartheid rejiminin dağılmasında rolü olan de Klerk, buna karşın dahil olduğu rejimin işlediği suçların sorumlularının yargı karşısında hesap vermesine engel olan bir sembol olarak görülüyor.

Frederik Willem de Klerk'ün son olarak katıldığı bir TV programında da apartheid rejimini savunması ve işlediği suçların "insanlığa karşı suç" olarak görülmesini reddetmesi tepkilere yol açmıştı.