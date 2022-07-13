Güney Afrika'da 21 gencin öldüğü barın sahibi tutuklandı

Güney Afrika'nın Doğu Londra eyaletinden Haziran ayında bir barda 21 gencin öldüğü ortaya çıkmıştı. Gençlerin zehirlenerek ya da gaz sızıntısı sonucu öldükleri açıklanmıştı. Doğu Londra Eyaleti Polisi tarafından bugün yapılan açıklamada, barın sahibinin tutuklandığı belirtildi.

Adli tıp ekipleri, gençlerin ölüm nedenini tamamen aydınlatamazken, Reuters'in haberine göre, kimyasal veya gaz sızıntısı olabileceği belirtildi. Yetkililer zehirlenmenin nedenini araştırmaya devam ediyor.

Ayrıca, mülk sahibinin reşit olmayan gençlere alkol tedarik ettiği için 19 Ağustos'ta Doğu Londra Sulh Mahkemesi'ne çıkacağı açıklandı.