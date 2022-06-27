Güney Afrika’da ölenlerin zehirlendikleri açıklandı

Güney Afrika yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, Cumartesi günü bir gece kulübünde ölü olarak bulunan 21 gencin yedikleri ya da soludukları bir madde nedeniyle zehirlenmiş olduklarını açıkladı.

Reuters'in haberine göre, Doğu Cape Polis Sözcüsü Tuğgeneral Tembinkosi Kinana yaptığı açıklamada, ölen kişilerden birisinin 13 yaşında olduğunu söyledi. Eastern Cape Eyaleti özcüsü Unathi Binqose yaptığı açıklamada, "Yedikleri ya da içtikleri bir şey nedeniyle zehirlendikleri belirlendi." dedi. Olay yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde görülen nargilelerin zehirlenmeye neden olabileceği ifade edildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa yaptığı açıklamada, 18 yaşın altındaki gençlerin gece kulübünde olmasına izin verenler hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.