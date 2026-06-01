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Gündeminde kurultay yok: Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında yer alacak isimler netleşti

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası partinin başına geçirilen Kılıçdaroğlu, kendi parti yönetimini oluşturmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda oluşturulan MYK listesi büyük oranda basına sızmış durumda.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 01.06.2026 , 14:32

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AKP'nin mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına geçirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturacağı MYK'ya dair ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. 

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan eski CHP vekili Barış Yarkadaş, "CHP'yeni MYK’da CHP İstanbul eski İl Başkanları Cemal Canpolat, Berhan Şimşek ve Gazeteci Necdet Saraç’ın da yer alması bekleniyor" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz ise "Kendisine destek veren PM üyelerinden bir MYK oluşturacak.  Müslim Sarı, Faik Öztrak, Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Orhan Sarıbal, Gamze Akkuş İlgezdi gibi isimler yakın çalışma kadrosunu oluşturabilir" ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmeler, PM'nin toplanmaması da düşünüldüğünde Kılıçdaroğlu'nun yol haritasında hızlı bir kurultay olmadığının ve partiyi yönetmeye hazırlandığının işareti olarak değerlendiriliyor.

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