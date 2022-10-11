Gündem | Uyuşturucu Madde İle Mücadelede Neler Yapılması Gerekiyor?

soL TV'deki Gündem programında bugün Gökhan Kazbek Psikiyatri Uzmanı Doktor Cem Taylan Erden ile madde kullanım yaşının 12’ye düşmesinin nedenlerini, uyuşturucu madde ile mücadelede neler yapılması ne gibi yöntemler izlenmesi gerektiğini, kişileri madde kullanımına iten nedenleri, madde kullanımının nasıl tedavi edilmesi gerektiğini konuşacak.