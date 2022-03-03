Gündem | NATO, ABD, Rusya: Kim ne istiyor?

Gündem programında Gökhan Kazbek’in konuğu TKP Danışma Kurulu Üyesi Engin Solakoğlu oluyor.

Programda Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyon, NATO-ABD-Avrupa Birliği’nin Rusya’ya ve Ukrayna’ya karşı tutumları, Rusya’nın Ukrayna’da istediği hedefe ulaşması halinde AB ülkelerinin tutumlarının ne olacağı, müzakereler devam ederken operasyonun neden durmadığı ve gelinen noktada müzakerelerden sonuç çıkmaması halinde Ukrayna’nın ne yapacağı masaya yatırılıyor.

Program, soL TV'de canlı yayınlanıyor.