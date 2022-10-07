soL TV'deki Gündem programında bugün Gökhan Kazbek Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan ile kurulacak Kültür ve Cemevleri Başkanlığı'nı konuşuyor.
Aslan "AKP kendi Alevilerini mi yaratmak istiyor?" sorusunu yanıtlıyor.
Gündem | 'Kültür ve Cemevleri Başkanlığı' ile AKP yeni Diyanet mi yaratmak istiyor?
Gündem programında bugün Gökhan Kazbek Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan'ı konuk ediyor.
Haber Merkezi
soL TV'deki Gündem programında bugün Gökhan Kazbek Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan ile kurulacak Kültür ve Cemevleri Başkanlığı'nı konuşuyor.
Aslan "AKP kendi Alevilerini mi yaratmak istiyor?" sorusunu yanıtlıyor.