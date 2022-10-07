Gündem | 'Kültür ve Cemevleri Başkanlığı' ile AKP yeni Diyanet mi yaratmak istiyor?

Gündem programında bugün Gökhan Kazbek Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan'ı konuk ediyor.

Haber Merkezi

soL TV'deki Gündem programında bugün Gökhan Kazbek Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan ile kurulacak Kültür ve Cemevleri Başkanlığı'nı konuşuyor.

Aslan "AKP kendi Alevilerini mi yaratmak istiyor?" sorusunu yanıtlıyor.

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