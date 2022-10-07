Alevilerden Erdoğan'a yanıt var: Kesinlikle reddediyoruz!

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Şahkulu Sultan Cemevi'nde yaptığı açıklamalara ilk tepki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe'den geldi.

Erçe soL'a yaptığı açıklamada "Biz devletin Alevisi olmayacağız, devletten maaş alan dedeler zaten bizim dedemiz olmaktan uzaklaşır" dedi.

Erdoğan'ın duyurduğu Kültür Bakanlığı bünyesindeki Alevi İnanç Daire Başkanlığı için "yeni bir Diyanet oluşturma gayretidir bu" diyen Erçe "Reddediyoruz. Bizim taleplerimiz bellidir" diye belirtti.

Erdoğan'ın "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız için kurumsal yapı kuruyoruz. Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin yönetimini yürütecektir. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanmasıyla ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Aynı şekilde cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan Alevi Bektaşi önderlerinden talep edenlere, kadro verilecek" şeklindeki sözlerini Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe'ye sorduk.

'Bu yaklaşım Alevilere bir şey veremez'

soL'a konuşan Erçe, Erdoğan'ın açıklamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz bir sürpriz beklemiyorduk zaten bir beklentimiz de yoktu. Aleviliği kendine göre tarif eden bir yaklaşım Alevilere bir şey veremez. Yani bizim bir tarife ihtiyacımız yok. Biz tanınmak isteyeni kimlik mücadelesi veren bir topluluğuz. Bunun için yıllarca çok sayıda bedel ödemişiz. Bizi tarif etmeye kalkan, bizi dışarıdan tanımlayan bir anlayışın ortaya koyduğu programlara kapalıyız. Bunu çok net söyleyebilirim.

'Bizim böyle bir talebimiz hiç olmadı'

İkincisi zaten bizim erkanlarımızı yürüten dedelerimiz, analarımız, pirlerimiz, babalarımız bugüne kadar asla ve asla bir maaş, bir kadro için bunu yapmadılar, böyle bir talebimiz hiç olmadı. Tam tersine devletten maaş alanların devletin memuru olacağını bildiğimizden dolayı otomatikman buna karşı çıktık zaten. Bugün imamlar devletten maaş alırlar, devletin memurluğunu yaparlar. Devletin önlerine koydukları dini olgularla, onun çalışmasını yürütürler. Alevilik böyle değildir. Alevilik özgündür, kendine hastır. Dolayısıyla bağımsızdır. Devletin Alevisi olmayacağız sözümüzün altını doldururken de bunu söyledik. Biz devletin Alevisi olmayacağız, devletten maaş alan dedeler zaten bizim dedemiz olmaktan uzaklaşır.

'Kesinlikle reddediyoruz'

Bir de Kültür Bakanlığı bünyesinde Alevi İnanç Daire Başkanlığı diye bir şey ifade etmiş. Biz zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılmasını, feshedilmesini savunan Alevi örgütleriyiz. Biz Diyanet'in feshi mücadelesi yürütürken yeni bir Diyanet oluşturma gayretidir bu. Kültür Bakanlığı bünyesinde olması da zaten bizi bir inanç topluluğu olarak görmediklerinin, bir kültürel topluluk olarak gördüklerinin ifadesidir. Bunu da kesinlikle reddediyoruz, doğru da bulmuyoruz. Taleplerimiz bellidir. Taleplerimiz dışında yapacakları her açıklama, adına 'açılım' da deseler bizim açımızdan herhangi bir değeri yoktur."