Gündem | İttifak, 28 Şubat'ta halkı ikna edebilecek mi?

Gündem Programı’nda Gökhan Kazbek’in konuğu Birgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Aydın oluyor…

Programda 6’lı İttifakın 28 şubat açıklamasından neler bekleniyor, Üçüncü İttifak hangi partilerden oluşacak, HDP ittifaklar dışı mı yoksa gizli müttefik mi ve oyları giderek eriyen Cumhur İttifakı ne gibi hamleler yapacak konuları masaya yatırılıyor.

Program soL TV'de canlı yayında.

Aydın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İttifakta yer alan partilerin kendileri zaten bir restorasyon cümlesinin altını çiziyor. AKP'yi bir döneme kadar kabul ediyorlar, bir dönemden sonra itiraz ediyorlar AKP'ye.

Basit bir restorasyonla Türkiye'yi eski kodlarına getirmek, buradan yeni bir şey üretmek mümkün değil.

Toplumu ileriye taşıyacak anlayışı sosyalist ittifak sağlar.