Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 48. günü

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı 48. gününde devam ediyor.

Rusya'nın saldırıları Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşırken, Mariopol'un 5'te 4'lük bir bölümünün Rus güçlerin eline geçtiği belirtiliyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus güçlerin Donetsk bölgesine girmeden önce Mariupol'u tamamen almaya dönük bir taarruz başlatmasının beklendiği ifade edildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki saldırıların önümüzdeki 2 veya 3 hafta içinde yoğunlaşacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Diğer yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Gün boyunca savaşa dair gelişmeler bu haberde...

Japonya'dan Rusya'ya ek yaptırımlar

Japonya, Rusya'dan 398 kişi ve 28 kuruluşa ek yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, yaptırımlar arasında Sberbank ve Alfa-Bank'ın varlıklarının dondurulması ile Rusya'da yeni doğrudan yatırımların yasaklanması yer alıyor.

'İngiliz ve ABD'li özel kuvvetler savaşın başından beri Ukrayna'da'

Fransız istihbarat teşkilatından bir kaynak, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere ve ABD'den özel kuvvetlerin şubat ayının sonlarında Rusya'nın askeri harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'da olduğunu belirtti.

Gazetenin önde gelen dış haber muhabirlerinden Georges Malbrunot, geçen hafta cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında SAS'a bağlı askerlerin eşlik ettiğini ve korumalık yaptığını söyledi.

Daha önce İngiliz gazetesi Daily Mirror, onlarca 'emekli' SAS kuvvetinin Ukrayna ordusuyla tecrübe paylaşımı için Ukrayna'ya gittiğini veya gitmeyi planladığını bildirmişti. Haberde askerlerin 'hizmetlerinin karşılığını bir Avrupa ülkesi ya da özel bir güvenlik şirketi aracılığıyla' aldıkları belirtilmişti.