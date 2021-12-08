Gün içindeki zamlara yetişemeyince etiketleri kaldırdılar

Bir teknoloji mağazası ürünlerdeki fiyat etiketlerini kaldırdı. Mağaza çalışanları döviz kurundaki hızlı değişimlerden kaynaklı olarak ürün fiyatlarının güncellemesine yetişemediklerini aktardı.

Gerçek Gündem'den Ece Seçil Şahin'in haberine göre, Türkiye'nin pek çok şehrinde onlarca mağazası bulunan bir teknoloji mağazasında, raflardaki ve askılardaki ürünlerin fiyat etiketi kaldırıldı. Mağaza çalışanları döviz kurundaki hızlı değişimlerden kaynaklı olarak ürün fiyatlarının güncellemesine yetişemediklerini aktardı. Kimi günlerde fiyat etiketlerinin 5 defa değiştirildiğini ifade eden işçiler, fiyat etiketi güncellemesine yetişemedikleri için etiket kaldırma uygulamasına başvurduklarını söyledi.

Etiket kaldırma uygulaması kulaklık, şarj aleti, hoparlör, mouse gibi ürünlere uygulanıyor.

Mağaza çalışanları, mağazanın internet sitesinin döviz kuruyla bağlantılı olduğunu ve online siparişlerdeki fiyat değişikliğinin sistem tarafından otomatik güncellendiğini aktardı.