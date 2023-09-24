Gümüşhane'deki örtü yangınında bir kişi yaşamını yitirdi

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde çıkan örtü yangınında, alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Almanya'da yaşayan ve geçici olarak ilçeye bağlı Kayadibi köyüne gelen 79 yaşındaki Ö.B, ağaçlarını sulamak amacıyla arazisine gitti.

Bu sırada otluk alanda çıkan örtü yangınını fark eden Ö.B., kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı.

Ö.B., yangının büyümesi sonucu bölgede mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ö.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ö.B'nin cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Aynı köyde yaşayan Y.E'nin (68) arı kovanlarına bakım yaptığı sırada yaktığı ateşin otluk alana sıçraması sonucu çıktığı iddia edilen yangınla ilgili savcılık soruşturma başlattı. (AA)