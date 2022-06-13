Gümüşhane'de devlet hastanesini su bastı

Gümüşhane’de sağanak sonrası devlet hastanesi acil servisi oda ve koridorlarını tavandan akan su bastı.

DHA'nın haberine göre kentte etkili olan sağanak sonrası devlet hastanesi acil servis katının tavanından su sızdı.

Acil servise yayılan su nedeniyle sağlık çalışanları ve hastalar zor anlar yaşadı. Aydınlatma lambalarının arasından yoğun akan su bazı odalara da yayıldı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Gümüşhane-Erzurum transit karayolunda ulaşım durdu

Öte yandan kentte birdenbire bastıran şiddetli yağmurun ardından caddeler göle, dik rampadaki yollar dereye döndü.

İHA'nın haberine göre kent merkezinde etkili olan şiddetli yağmur yağışı nedeniyle başta şehir içinden geçen karayolu olmak üzere caddeler göle dönerken, Gümüşhane-Erzurum transit karayolunda ulaşım bir süre durdu, caddelerdeki dükkanları da su bastı. Yaklaşık yarım saatte metrekareye 6,5 kilogram olarak gerçekleşen yağışın ardından Karayolları ve İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesiyle karayolunun tıkanan giderleri açılarak transit yol yeniden ulaşıma açıldı.

Merkezdeki caddelerde de manzara aynı olurken, dükkanlarını su basan esnaf uzun uğraşlar vererek suları boşalttı. Derin bir vadide yer alan kent merkezinin yüksek mahallelerinden aşağıya doğru dereye dönen yollardan taş ve çamur aktı.