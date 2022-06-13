Ankara'daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi

Ankara'da sel sularına kapılan bir yurttaşın daha cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Böylece Ankara’daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükselmiş oldu.

Ankara’da geçen cumartesi günü sağanak yağış nedeniyle sel oluşmuş ve kentin çeşitli noktalarında yaşam durmuştu. Sel sularına kapılan 3 kişi yaşamını yitirmişti.