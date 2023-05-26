Gümrüklerde devam eden oy verme işleminde sayı 1 milyon 900 bini aştı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrüklerde devam eden, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için oy kullanma işleminde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 912 bin 030'a ulaştı.

T24'ün aktardığına göre, 20.00 itibariyle oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 912 bin 030 oldu.

Gümrüklerde halen devam eden oy kullanma işlemi, yurt dışı temsilciliklerde dün itibarıyla sona ermişti.

Kapanan sandıklardaki oylar Türkiye'ye doğru yola çıkmaya başladı. 28 Mayıs günü sandıkların hepsi kapandıktan sonra sayım başlayacak.

Gümrüklerde oy verme işlemi ise, 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.