Gümrük memurundan İngiliz kadına sözlü taciz: Soruşturma başlatıldı

Yunanistan'dan, Türkiye'ye motosikletiyle giriş yapan İngiliz sosyal medya fenomeni Loura Mills, İpsala Sınır Kapısı'nda pasaport kontrolü sırasında bir gümrük memuru ile arasında geçen diyaloğun görüntüsünü paylaştı.

Görüntülerde gümrük memurunun kadına, yaşını, ismini, nereli olduğunu ve nereye gittiğini sorduğu; daha sonra motosikletini park etmesini, zamanı olup olmadığını ve birlikte kahve içmek istediğini söylediği görüldü.

Loura Mills'ın ise "İstanbul'a gitmem gerek" cevabını vermesine rağmen gümrük memuru yalnız olup olmadığını sordu. Mills, "Hayır yalnız değilim, bir erkek arkadaşım var" cevabını verince gümrük memuru son olarak da "Benden hoşlandın mı?" diye sordu.

Soruşturma başlatıldı

Loura Mills’ın kendi sayfasında paylaştığı taciz anları tepkilere neden oldu. DHA'da yer alan habere göre İpsala Kaymakamlığı, gümrük memuru hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, gümrük memurunun pasif göreve çekildiği bildirildi.