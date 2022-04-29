Gültekin Uysal'dan gece yarısı paylaşımları: ‘Muhalefete muhalefet etsin diye…’

6’lı ittifakın üyelerinden Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın Twitter’dan yaptığı çıkışlar devam ediyor.

Gece saatlerinde tweetler atan Gültekin Uysal, “Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var!” ifadelerini paylaştı.

Ayrıca, “Rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel ‘Çarık ayağı sıkıyor mu?’ diye sorardı. Çarık, artık vatandaşın ayağını yara etti; bırakın sıkmayı!” ifadelerini de kullanan Uysal, “‘Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür!” diye yazdı.