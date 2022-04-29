Mehmet Metiner'den Abdullah Gül'e: 'Yüreği yetiyorsa...'

Tv100’de yayınlanan Sağlı Sollu programında konuşan AKP'li Mehmet Metiner, Abdullah Gül hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Tv100'de ekranlara gelen Sağlı Sollu programında bu hafta Erdoğan Aktaş'ın konukları; AKP 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Korkusuz Gazetesi yazarı Gürkan Hacır, gazeteci Şaban Sevinç ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu'ydu.

Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'na yönelik açıklamaları ve genel hatlarıyla adaylık tartışmalarındaki yorumlarına ve Gezi Davası kararlarına yönelik eleştirilerine Mehmet Metiner tepki gösterdi. 

Metiner, "Abdullah Gül'ün yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun!" diyerek çağrıda bulundu.

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