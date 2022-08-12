Gültekin Uysal'dan Enginyurt açıklaması: Hem üzüntülüyüz hem mahçubuz

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile 'gazeteci' Latif Şimşek arasında canlı yayın sırasında çıkan tartışmanın ardından Enginyurt’un koruması olduğu iddia edilen Emrah T. isimli şahıs, Şimşek'i darp etmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tele1'de Enver Aysever'in sunduğu Ayrıntılar programına konuk olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, söz konusu olayı değerlendirdi. Yaşanan olayı ‘Amasız, fakatsız kabul edilemeyecek bir olay’ olarak değerlendiren Uysal, "Hem üzüntülüyüz hem mahçubuz" dedi.

Uysal'ın konuya dair açıklaması şöyle:

"Türkiye’nin can alıcı, can yakıcı bir gündemi var. Böyle bir gündem içerisinde çok açık tahrikler, kanınıza dokunacak anlamsız ithamlar, yüksek gerilim hattında seyreden Türkiye’nin bir iklimi var. Bilerek ve isteyerek söyleyecek sözü kalmamış bir iktidarın yedeğine aldığı bir takım propaganda makinalarıyla, bir takım akademik hüviyetleri olanlar, gazeteci hüviyetleri olanlar… Ama biliyoruz ki bu hüviyetleriyle, bu temsil ettikleri sıfatların sorumluluklarıyla değil, adeta bir propaganda makinasına dönüşmüş televizyon programları var.

Bu da onların tercihidir. Ama biz sorumluluk duygusuyla siyaset yapan kişiler olarak bu tür tahriklere gelmeden, bir yanlışın içinde olmamak lazımdı. Cemal Bey de üzgün. Hem üzüntülüyüz hem mahçubuz."