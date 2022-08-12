DP Genel Başkanı Uysal: Aday 6'lı masa içinden çıkmalı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından gündemle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayının kim olacağıyla ilgili tartışmaları değerlendiren Uysal, "Adayın 'Altılı Masa' içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek" diyen Uysal, "Kayıtdışına çıkmış bir devlet mekanizması var. En basiti varlık fonu aldı altında ne kime satıldı, kime verildi bu konuda sağlıklı bilgiye sahip değiliz. Tahrip olmuş bir devlet yapısı var. 'Kuvvetlerin uyumu' diyerek bir kişi her şeyi kontrol ediyor; yürütmeyi de yasamayı da yargıyı da…" dedi.

Uysal, paylaşımlarını "Ümitsizliğe yer yok" diyerek bitirdi.

'Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım' demişti

Uysal daha önce de yaptığı bir açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6’lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan Kılıçdaroğlu isterse hakkıdır" dedi.

