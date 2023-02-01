Gültekin Uysal 'Said Nursî' için ne demişti? Bu sözler yeniden gündemde

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la "Said Nursi" tartışması yaşamış, kullandığı "çocuk istismarı" ifadeleri tepki konusu olmuştu.

Tartışma sonrası Uysal'ın Said Nursi konusundaki düşüncesi de merak konusu oldu.

2014 yılında Nurcu Yeni Asya'ya bir röportaj veren Uysal, "Türkiye’nin bugün Said Nursî modeline ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" demişti.

Uysal söz konusu röportajında, "Bu toprağın hamurunu işlemiş, geçmişten günümüze İslâmın bayraktarlığını yapmış mücadeleci bir dâvâ adamıdır. Ahrarlardan bu yana işleyiş, demokrasi ve misyonu o ruha yerleşmiş Nur geleneği Demokrat Misyona en yakın gelenektir. Bediüzzaman Said Nursî’nin koymuş olduğu tüm ölçüler hepimiz için önemli meselelerdir. Siyaset ve din meselesinde duruşu olmayanların bugün ne halde olduklarını ve dine zarar verdiklerini görüyoruz. Bunun için sadece bizim değil Türkiye’nin bugün Said Nursî modeline ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.