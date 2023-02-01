Gültekin Uysal'dan Özdağ'a: Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Altılı Masa'nın mutabakat metnine yönelik mesajı sonrası tartışma çıktı.

Özdağ, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu?" demişti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Özdağ'a verdiği yanıtta, "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır. Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim." dedi.