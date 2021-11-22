Gültekin Uysal: Devr-i sabık yaratacağız

Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda “Kravatlı soygun düzeni” ifadelerini kullandı.

Uysal’ın paylaşımı şöyle oldu:

"Evet! Türk tarihinin ve Anadolu’nun Moğol istilasından buyana gördüğü en büyük yağma ve kravatlı soygun hareketiyle ilgili DEVR-İ SABIK yaratacağız! Bu 19 yıl içinde siyasi sorumluluğu olan herkes millet, tarih ve hukuk önünde hesap vermeli!"

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı “devr-i sabık yaratmayacağız” açıklamaları sonrasında, Uysal’ın bu açıklaması tartışma konusu oldu.



