Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı: 'Yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı getirildi'

Gülşen'in ev hapsinin kaldırıldığı açıklandı.

TELE1’den Fırat Yeşilçınar’a konuşan Gülşen'in avukatı Celal Ülgen “Gülşen’in ev hapsi kararı kaldırıldı. Yerine yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza şartı getirildi. Bu da çok ağır bir yaptırım. Çünkü yurtdışında çok sayıda konseri var. Bu karar konserlerini etkileyecek. Bunun da kaldırılması lazım. Bahsedilen suçtan ceza verilse bile bunlarla ölçülü değil” ifadelerini kullandı.

İmam hatip sözleri sonrası AKP ve yandaş medyanın hedef göstermesiyle tutuklanan Gülşen hakkında gelen tepkilerin ardından ev hapsi kararı verilmişti.