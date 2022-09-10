Gülşen'den 'ikamet' iddiasına tepki

İmam hatip sözleri sonrası AKP ve yandaş medyanın hedef göstermesiyle tutuklanan, gelen tepkilerin ardından hakkında ev hapsi kararı verilen Gülşen, hakkındaki son iddiaya avukatı aracılığıyla yanıt verdi.
Ev hapsi kararı öncesi ikametini Bodrum'a aldırdığı ve özel uçakla Bodrum'a giderek ev hapsini burada geçirdiği öne sürülen Gülşen, söz konusu iddiayı yalanladı.
Gülşen'in avukatı tarafından yapılan açıklamada şarkıcının söz konusu hukuksuz cezayı İstanbul'daki ikametinde geçirdiği ifade edildi.