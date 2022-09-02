Gülşen neden aylar sonra gözaltına alındı? İşte savcının yanıtı...

İmam hatip liselilere yönelik sözlerinden günlerde tutuklanan ve daha sonra 'konutu terk etmemek' şartıyla tahliyesine karar verilen şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında iddianame tamamlandı. Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Savcı Türkşad Kunthan U., Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede; neden aylar sonra "harekete geçildiğine" de yer verdi.

Savcı aylar sonra AKP'nin ve yandaş medyanın hedef göstermesi sonucu başlatılan soruşturmaya ilişkin, tuhaf bir şekilde sosyal medya paylaşımlarını işaret etti.

Neden aylar sonra harekete geçildi?

İddianame de sözkonusu video için şöyle denildi:

"Birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşılarak sosyal medyada gündeme geldiği ve ayrıca kendileri veya yakınları İmam Hatip Lisesi mezunu olan ya da soruşturma konusu tahrik içeren sözlerden dolayı şikayetçi olduklarını beyan eden birçok müşteki tarafından verilen şikayet dilekçeleri ile şikayette bulunulduğu da dikkate alındığı...

Şoruşturmaya konu mezkur söz ve beyanların halkın bir kesimi nezdinde tahrik konusu olup, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı ve bu şekilde tüm soruşturma evrakı ve CMK 170. Maddesi kapsamında şüphelinin TCK 216/1 maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik suçunu işlediği hususunda hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delillerin bulunduğu anlaşıldığından delillerin takdir ve tartışması mahkemenize ait olamak üzere şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Şüphelinin mahkemenizce yargılamasının yapılarak eylemine uyan yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA , TCK 53. Maddesi gereği BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMASINA, yine şüphelinin gözaltı, tutuklulukta geçen süre ve uygulanan adli kontrol tedbirinde geçirdiği sürenin alacağı cezadan MAHSUP edilmesine, CMK 325/1 maddesi uyarına tüm yargılama giderinin şüpheli üzerinde bırakılmasına karar verilmesi, Kamu adına iddia ve talep olunur.”

'Sözleri kışkırtıcı, ayrıştırıcı, tahrik içerikli...'

İddianamede, "halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı" belirtildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde Gülşen'in önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekliyor.