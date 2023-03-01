Gülşen için istenen ceza belli oldu

Şarkıcı Gülşen, konserindeki imam hatip sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmış, kısa süreli tutukluluğunun ardından tahliye edilerek hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Gülşen’in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu'nun katılmadığı İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanığın avukatları Altın Mimir, Orhan Erol Müezzinoğlu ile Ziya Göktaş hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Çolakoğlu'nun konser sırasında söylediği, "İmam hatipte okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözlerinde ve sanığın duruşma aşamalarındaki beyanlarında ihtilaf bulunmadığını belirtti. Sanığın sözlerinin toplumun bir kesimini ayrımcılığa maruz bıraktığı söylendi.

Mütalaada, Gülşen’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verip duruşmayı erteledi. (AA)