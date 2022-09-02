Gülşen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Şarkıcı Gülşen geçtiğimiz günlerde, Nisan ayındaki bir konserindeki imam hatip sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmış, kısa süreli tutukluluğunun ardından tahliye edilerek hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Ev hapsinde tutulan Gülşen hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Böylelikle Gülşen hakkında dava açılmış oldu.

Sanatçı duruşma tarihinin belirlenmesinin ardından hakim karşısına çıkacak. (ANKA)