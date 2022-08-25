Gülşen adliyeye sevk edildi

Nisan ayında verdiği konserinde söylediği "İmam hatipte okumuş, sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle hedef gösterilen ve hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, İstanbul Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.
Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi.
Şarkıcıya eşi Ozan Çolakoğlu ile avukatı eşlik etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen hakkında; “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Gülşen hakkında “mevcutlu olarak ifadeye getirilmesi” kararı verilmişti.