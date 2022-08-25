CHP'den 'Gülşen' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından Gülşen'in tartışma yaratan İmam Hatip çıkışı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İmam Hatipler diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren; CHP döneminde yasa ile kurulmuş, dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eli ve denetimi ile öğretmek üzere kurulmuş okullar. Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de şaka da olsa espri de olsa bu şekilde bir tanımlama yapılmamalı. Nasıl bir açıklama yapıldı tam bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı, hızlı bir şekilde telafi edileceğini umuyoruz. Biz de sürecin takipçisi olacağız."