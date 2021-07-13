Gülnur Kocabaş cinayeti davasında karar: Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı

22 yaşındaki fabrika işçisi Gülnur Kocabaş, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Manisa'da sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada eski erkek arkadaşı Yusuf Akbulut tarafından öldürüldü.

Yusuf Akbulut, şiddet eğilimi ve kötü davranışları yüzünden kendisinden ayrılan Gülnur Kocabaş'ı barışmaya ikna etmek için taciz ve tehditlere devam etti.

Ölüm tehditleri alan Kocabaş, servise binmek için evden çıktığı bir gün Yusuf Akbulut tarafından pompalı tüfekle yakın mesafeden öldürüldü. Kocabaş'ın davasını Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üstlendi. Davayı soL'a anlatan dernek avukatı Özgü Türk iddianamenin "tasarlayarak öldürme"den düzenlendiğine dikkat çekti.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Yusuf Akbulut'un avukatının "Tasarlama yok, 'haksız tahrik indirimi' uygulansın. Üstelik aldatma var, aslında ayrılmamışlardı" dediğini aktaran Türk, iddiaların kurmaca olduğunu belirterek, Gülnur Kocabaş'ı öldürülmeden önceki son haftalarda ablasının servise bırakıp aldığını söyledi. Türk, Kocabaş'ın işyeri arkadaşlarının beyanlarının da tehditleri doğruladığını anlattı.

İndirim uygulanmadı

Yusuf Akbulut'un olaydan yarım saat önce sosyal medya paylaşımında "Herkes yaptığının bedelini ödeyecek" sözlerinin de tutanaklara geçtiğini söyleyen Türk, Gülnur Kocabaş'ın konuşmaya bile fırsatı olmadan 5 el ateş edilerek öldürüldüğünü, cinayetin tasarlayarak işlendiğini dile getirdi.

Olay yeri görüntüleri, Kocabaş'ın ablası ve işyeri arkadaşlarının beyanları, uzun süredir devam eden tehdit ve tacizler göz önüne alınarak davada Yusuf Akbulut "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası aldı. Akbulut'a indirim uygulanmadan en yüksek ceza verildi. Akbulut'un avukatı karara itiraz etmeye hazırlanıyor.