Gülistan Doku’nun babasından, Vali ve cinayet şüphelisinin annesi hakkında suç duyurusu

Gülistan Doku’nun babası Halit Doku, şu an Ordu Valiliği görevindeki eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve soruşturmanın baş şüphelisi Zainal Abarakov’un annesi Cemile Yücer, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den beri haber alınamıyor.

Zainal Abarakov’un annesi Cemile Yücer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazdığı dilekçede olaydan hemen sonra dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yardımı ile oğlunu önce yurtdışına gönderdiğini ve ardından yine yetkililerin talebiyle Türkiye’ye getirdiğini ifade etmişti.

Halit Doku ifadesinde dönemin valisi Tuncay Sonel'le görüştüğünü belirterek “Vali bana kızımın intihar ettiğini söyledi. Kızımın bedenini vereceğini söyleyip, bizi iki yıldır bu şekilde bekletti. Baş şüpheli Zainal Abarakov'la ilgili defalarca durumu ve kamera görüntülerinin olduğunu anlatmama rağmen yine de bize kızımın intihar ettiğini ve bedenini bize vereceğini ısrarla söyledi. Bizi karanlıkta bırakıp, Zainal’ı yurtdışına gönderdi." dedi.

Halit Doku, vediği ifadede "Zeynal Abarakov şüpheli, valinin onun kentten gitmesine engel olmak ve yargılanması için çalışması gerekirken, yurtdışına çıkmasını sağlamış” dedi.

Ayrıca Halit Doku, Zainal Abarakov’un annesi Cemile Yücer hakkındaki suç duyurusu dilekçesindeyse şu ifadeleri kullandı:

“Ben kızımı aradığım için Zeynal Abarakov’un annesi Cemile Yücer, ‘Gülistan Doku’yu teröristler sorduğu için ben Dağıstan’a gidemiyorum’ demiştir. Ben kızımı aradığım için Cemile Yücer’in bana ve aileme ‘terörist' demesini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Neden ‘terörist’ dediğini bilemiyorum. Bana ve aileme ‘terörist’ diyen Cemile Yücer’den şikayetçim.”