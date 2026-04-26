Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Tuncay Sonel'in 'kadına şiddetle mücadele' toplantısındaki sözleri ortaya çıktı

Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun 2020 yılında kaybolmasından sonra tam altı yıl örtbas edilen soruşturma şimdi cinayet şüphesiyle yürütülüyor.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında.

Oğlu “kasten öldürme” suçundan kendisi de “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan tutuklanan eski Vali Sonel’in Gülistan Doku kaybolmadan birkaç hafta önce yaptığı bir konuşma ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre Gülistan Doku kaybolmadan önce 17 Aralık 2019’da dönemin valisi Tuncay Sonel’in, Valilik’te düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı’nda yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Toplantıya, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği şüphesiyle tutuklanan eski başhekim Çağdaş Özdemir, Doku’nun kaybolmasının ardından aileye baskı kurduğu iddiasıyla açığa alınan dönemin İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş ile bazı kurum yetkilileri katıldı.

Komisyon toplantısında konuşan Sonel, kadının toplumun her alanında önemine değinerek, “Tunceli eğitimi ve kültürü yüksek bir ilimiz. Burada ne mutlu ki gece geç vakte kadar kadınlarımız, çocuklarımız artık sokaklarda rahatça dolaşabiliyor. Bu huzur ortamının sağlanmasında özellikle kahraman güvenlik güçlerine, jandarmamıza, polisimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sonel "Yanımızda başsavcımız, kurum müdürlerimiz var. Kadınlar toplumumuzda hem anne hem eşimiz hem kardeşimiz. Onların yeri bizde çok önemli. Bizim töremizde, geleneğimizde kadınların yeri çok önemli. Kurtuluş Savaşı’nda kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Bakın toplumun her kesiminde kadınlar var, insan gurur duyuyor. Jandarmada, emniyette kadın görevlilerimiz, kadın hakim savcılarımız, doktorlarımız var. Kadınlar her kesimde görev alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Vali Sonel, 4 Aralık 2019 tarihinde Ordu’da üniversite öğrencisi olan Ceren Özdemir’in cezaevi firarisi tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayını hatırlatarak, “Maalesef üzücü olaylar oluyor. Son olarak Ordu’da üzücü bir olay yaşadık. Bu hepimizi hakikaten çok üzdü, olumsuz etkiledi. İnşallah hem Tunceli’de hem de diğer illerde insanlık dışı olaylar yaşanmaz inşallah. Biz Tunceli ailesi olarak burada arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Kadına yönelik şiddet eylemlerin olmaması için bizlere ne görev düşüyorsa hep beraber bir yol haritası çizip, mücadele edeceğiz” diye konuştu.