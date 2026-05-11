Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Erzurum’a nakledildi
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 11.05.2026 , 23:26
Dersim’de Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 7 kişi Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.
DHA’nın haberine göre soruşturma kapsamında Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu, Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer ve Erdoğan Elaldı, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.
Nakil kararının Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu kaydedildi.
