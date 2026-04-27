Gülistan Doku soruşturması: Eski vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Dersim'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi ve İçişleri Tuncay Sonel'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Sonel'in 21 Nisan tarihinde tutuklanmasının ardından bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itirazın reddedildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında geçen hafta tutuklanan Sonel'in tutukluluğuna yönelik itiraz karara bağlandı.

Asliye ceza mahkemesi, Sonel'in tahliyesi talepli itirazın reddine hükmetti.

Sonel gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede savcılık ifadesinin ardından "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" ile "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçlarından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.

Dört ayrı suçtan tutuklanan Vali Sonel, Aziziye 2 No'lu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü. Sonel'in adliyeye polisler eşliğinde götürüldüğü sırada kelepçesiz olduğu görülmüş, üç gün boyunca tutulduğu emniyette, "Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem" dediği belirtilmişti.