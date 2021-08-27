Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme

Dersim'de 5 Ocak'tan bu yana hakkında haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyasında önemli bir gelişme yaşandı.

Dersim'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolması ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, 81 il cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet müdürlüklerine ve jandarma komutanlıklarına talimat yazısı göndererek, illerinde 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kimliği tespit edilemeyen buluntu kadın cesetlerinin araştırılmasını ve bununla birlikte bir müracaat ya da soruşturma kaydının olup olmadığı bilgisinin ivedilikle paylaşılmasını talep etti.

Doku'nun avukatı Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının, 81 il Cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet müdürlüklerine ve jandarma komutanlıklarına talimat yazısı göndererek, illerinde 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kimliği tespit edilemeyen buluntu kadın cesetlerinin araştırılmasını ve bununla birlikte bir müracaat ya da soruşturma kaydının olup olmadığı bilgisinin ivedilikle paylaşılmasını talep etti.

Talimat ile karadan çalışmaların başladığını da belirten Çimen "Bu şu anlamı ifade ediyor; Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da artık Gülistan'ın intihar etmediğini ve bunun bir insan öldürme şeklinde olabileceğini değerlendiriyor" dedi.