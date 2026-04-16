Gülistan Doku davasında gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı: 'Valinin oğlu uziyle öldürdü, koruması gömdü'

Tam 6 yıldır sonuçlandırılmayan, etkili şekilde üzerine gidilmeyen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Aralarında dönemin Tunceli Valisi ve hâlâ İçişleri Bakanlığı Müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de olduğu 13 kişinin gözaltına alınması sonrası, şimdi de "gizli tanık" ifadeleri ayrıntılı şekilde gün yüzüne çıktı.

Sabah gazetesi tarafından gizli tanık "Şubat"ın ifadesi haberleştirilirken, "olaydan bir süre önce Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş'ın sık sık alkol ve uyuşturucu kullandıkları, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş tarafından darp edilerek tecavüze uğradığı" iddia edildi.

Gizli tanık, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "Uzi veya Akrep" tarzı bir silahla Gülistan'ı Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde kafasından vurarak öldürdüğü, cesedin ise Vali koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucu tarafından gömüldüğünü anlattı.

Tüm bu ifadelerin ardından hastane kayıtlarının ve kamera kayıtlarının nasıl ortadan kaldırıldığı sorusu büyük önem kazanıyor.

Hâlâ mülkiye müfettişi sıfatını taşıyan dönemin valisi Tuncay Sonel'in bu iddialara rağmen neden gözaltına alınmadığı da merak konusu.