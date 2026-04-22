Gülistan Doku cinayetinden tutuklanmıştı: Tuncay Sonel’in açığa aldırdığı eski kaymakamdan çarpıcı mesaj

“Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.”

Bu mesaj, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut’a ait.

Akbulut, bu mesajı eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Gülistan Doku cinayeti kapsamında tutuklanması sonrasında attı.

Akbulut’un bu mesajının son derece çarpıcı bir öyküsü var.

Vali Sonel'in Ordu Valiliği koltuğunda oturduğu sırada Miraç Akbulut Ordu'nun Korgan ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunuyordu.

2021 yılındaki 29 Ekim törenlerinde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet'e bağlılık mesajları veren Akbulut, törenden bir süre sonra beklenmedik şekilde görevden alınmıştı.

O dönem basına yansıyan haberlerde, Akbulut’un 29 Ekim mesajları nedeniyle görevden alındığı belirtilirken, Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP’den gelen açıklamalar da bu doğrultudaydı.

Yani Akbulut'un 29 Ekim konuşmasından rahatsız olan Sonel, onu açığa aldırmıştı. İddialar bu yöndeydi.

Miraç Akbulut, olaydan aylar sonra tamamlanan soruşturmanın ardından geçici görevle Bartın Vali Yardımcısı oldu.

Şimdi ise aynı sıfatla Kahramanmaraş'ta görev yapıyor.