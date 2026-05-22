Gülistan Doku cinayetinde firari şüpheli Umut Altaş konuştu: Sonel bana 'Çok bağırıyordu sıktım' dedi

Dersim’de altı yıldır soruşturmasının üstü kapatılan Gülistan Doku'nun kaybına ilişkin çalışmalar ailenin yıllar süren mücadelesi sonrası derinleştirilmiş, üniversite öğrencisinin dosyası cinayet soruşturmasına çevrilmişti.

Gülistan Doku'nın ölümüne ilişkin soruşturmada, dönemin Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in firari arkadaşı Umut Altaş, Türkay Sonel'in kendisine “Çok bağırıyordu, ben de sıktım” diyerek cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Altaş, Gülistan’ın cansız bedenininse eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü tarafından yok edildiğini iddia etti.

Altaş Akşam'a konuştu: 'ABD'nin New York kentinde sokakta yaşarken bulundu'

Gülistan Doku soruşturmasında konuşmayan en önemli isimlerden biri ve uzun süredir aranan firari şüpheli Umut Altaş ile Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay konuştu.

Altı yıldır devletin tüm imkanlarıyla sümen altı edilen cinayete dair firari şüpheliden gelen itirafların, iktidarın yayın organlarından Akşam gazetesine yapılması dikkat çekti. Gazete, “ABD'nin New York kentinde sokakta yaşarken bulundu” denildi. Altaş buradaki bir otelde, Gülistan Doku olayının arka planını anlattı. Amerika'da bulunduğu süre zarfında da Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü belirten Umut Altaş, "artık kaçmayacağını ve bildiği her şeyi yargıyla paylaşacağını" savundu.

Altaş: ‘Çok bağırıyordu sıktım’ dedi, araçtayken cinayet silahına dokundum

Umut Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti bizzat kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini söyledi.

Altaş, "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Travma geçirdiğini öne süren Altaş, "Hafızam gitti, hayatla bağlantımı kestim. Alzheimer gibi oldum, şoka girdim. Yaşananları yeni yeni hatırlıyorum" iddiasında bulundu.

‘Şükrü o işi halletti’

Altaş cesedin nasıl yok edildiğini de anlattı. Cinayet sonrasında Türkay Sonel'in kendisine, "Şükrü o işi halletti" dediğini aktaran Altaş, bahsettiği kişinin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü olduğunu belirtti. Altaş, "İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğimde Vali babası beni alnımdan öptü. Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir" dedi.

Altaş, sürece dair tahminlerini şu sözlerle dile getirdi:

Viyadükte öldürmüştür, ardından koruma Şükrü'yü aramıştır. Oradan bir 'Santa Fe' marka araçla cesedi götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Zaten o korumanın her şeyini yapıyordu, valinin korumasıydı... Tam adam gömecek biriydi, yüzünde seri katil tipi var.

Viyadükte şüpheli keşif

Dosyadaki PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına yansıyan ve Türkay Sonel ile aynı araçta görüldüğü anlara da açıklık getiren Altaş, o gün cinayetten habersiz olduğunu iddia etti:

Cinayet sonrasında Türkay beni arabayla aldı. Benim o zaman hiçbir şeyden haberim yoktu. Cinayetin işlendiği bölgede, köprü ve dere yatağının olduğu Tunceli Üniversitesi civarında turladık. Viyadük civarında birkaç tur attı, sürekli o bölgeye bakıyordu. Sanırım polis falan geldi mi diye kontrol ediyordu. Gülistan'ı orada öldürmüş olmalı. Kızı, viyadükte köprünün dibinde öldürdüğünü düşünüyorum

'Bayraktepe'de su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alan çöplük alan incelensin'

Doku'nun cansız bedeninin nerede olabileceğine dair Umut Altaş, "Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Tunceli, Atatürk Mahallesi'ne girerken kontrol noktasının üstünde Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı. onun altındaki toprak alana, helikopter pistinin oralara gömülmüş olabilir. Aktuluk Mahallesi civarında bir yere gömmüştür... (Üniversitenin orada) Araba girebilen ama insan girmeyecek bir yer. Cinayet mahalline de yakın" dedi.

‘Görevli polislerin üstüne yürüdü, onlara silah gösterdi’

Türkay Sonel'in karakteri hakkında da konuşan Altaş, Sonel'in "tecavüz ve şiddet eğilimli biri olduğunu" söyledi. Altaş, "Türkay, 18 yaşından küçük kızlarla da beraber oluyordu, tecavüz edecek bir karaktere sahipti. Şiddet eğilimi son derece yüksekti. Kendi kız kardeşini bile dövmüştü. E. adında bir sevgilisi vardı, onu da darp etmişti" dedi.

Altaş, "Bir gün polislerle tartıştı. Görevli polislerin üstüne yürüdü, onlara silah gösterdi. Ardından cebinden bir kart çıkarıp gösterdi ve polisler hiçbir şey yapamadı. Onun gücünü ilk kez orada, o an gördüm" dedi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.